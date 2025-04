Tag der offenen Tür und Blaulichttag im Druckzentrum der Freien Presse!

Zeitungsdruck und tagtägliche Helden hautnah erleben

Am Sonntag, dem 12. Mai 2019 findet von 10 bis 18 Uhr der Tag der offenen Tür im Druckzentrum der Freien Presse statt. Freuen Sie sich auf neue Technik, größere Eventflächen und eindrucksvolle Blaulichter. Elf Institutionen von Schützern, Helfern und Rettern erweitern auch in diesem Jahr das traditionelle Event in der Winklhoferstraße 20 am Chemnitzer Südring mit dem Blaulichttag. Sie zeigen ihre aktuellsten Ausbildungs- und Jobangebote. Außerdem erleben alle Gäste live und exklusiv die hochmoderne Zeitungsproduktion, die beeindruckende Logistik, erfahren alles rund um die tägliche Redaktionsarbeit und lassen sich in die Freie-Presse-Erlebniswelt entführen.

Jetzt Termin vormerken! Wir freuen uns auf Sie. Der Eintritt ist frei.