Briefe, Pakete und mehr - DHL spendiert seinen Packstationen in Limbach-Oberfrohna ein Upgrade

Kunden des Postdienstleisters DHL konnten bisher schon ihre Pakete an Packstationen liefern lassen oder von dort verschicken. Jetzt gibt es mit neuen Poststationen ein erweitertes Angebot.

Sie stehen vor allem an Einkaufsmärkten und damit an gut frequentierten Plätzen - die gelben Packstationen mit dem DHL-Schriftzug, an denen man Pakete nicht nur empfangen sondern auch versenden kann. Bei den Kunden erfreuen sich diese Terminals immer größerer Beliebtheit, denn der Zugang ist, unabhängig von Öffnungszeiten, rund um die Uhr...