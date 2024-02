Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft für Mieterpreis nominiert

Bei den Genossenschaften liegt der Großvermieter deutschlandweit vorn. In einem Monat fällt die Entscheidung.

Chemnitz. Die Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft ist für einen „Kundenkristall“ auf der Analyseplattform AktiveBo nominiert worden. Am 14. März könnte der Großvermieter bei einer Feier in Hamburg zur besten Genossenschaft Deutschlands ausgezeichnet werden. Die Nominierungen und Auszeichnungen in insgesamt elf Kategorien basieren auf Mieter-Stimmen.

Sowohl private als auch kommunale und genossenschaftliche Immobilienunternehmen treten gegeneinander an. Ausgezeichnet werden die Unternehmen, die ihren Service am stärksten verbessert haben, sowie die Unternehmen mit dem besten Gesamtergebnis in den Kategorien Service, Produkt, Image und Neuvermietungsprozess. Insgesamt verwalten die teilnehmenden Betriebe rund 900.000 Wohnungen. (cma)