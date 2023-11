Dieser Italiener backt bald Pizza in der Chemnitzer Innenstadt

Im Januar soll am Johannisplatz ein neues Lokal vor allem für die Mittagsverpflegung eröffnen. Der Betreiber kommt aus dem Erzgebirge, führt mittlerweile mehrere Einrichtungen in der Stadt. Nur: Wie findet er Personal?

Ein Jahr ist es nun her, dass Alexander Krauß die "Totenstein Alm" im Rabensteiner Wald in Chemnitz übernommen hat. Das Ausflugslokal war sein Start in die Gastronomie. Und das kann man wörtlich nehmen. Innerhalb eines Jahres hat sich der Erzgebirger fast schon zu einem Großgastronomen in der Stadt entwickelt. Mittlerweile betreibt er nicht...