Entspannung, Sport und Wunschkonzert: Der Chemnitzer Parksommer steht in den Startlöchern

Die Idee: Zum siebten Mal findet der Parksommer in diesem Jahr statt. Sein Konzept hat sich bewährt: An jedem Wochentag außer montags wird um 17 Uhr ein Angebot für Kinder, um 18 Uhr Sport und Yoga für Erwachsene und ab 20 Uhr ein Abendprogramm geboten. Dabei hat jeder Wochentag mit jeder Tageszeit ein festes Genre. So gibt es an den Abenden...