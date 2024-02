Ferienüberraschung: Kinder können in der Chemnitzer Stadtbibliothek Wundertüten ausleihen

Mitarbeiter der Einrichtung laden neugierige Grundschüler dazu ein, mal wieder spannende Geschichten zu lesen. Doch in der Tüte ist noch mehr drin.

Chemnitz.

Für Grundschüler, die über einen – für Nutzer bis 18 Jahre kostenfreien – Bibliotheksausweis verfügen, hält die Stadtbibliothek in den Winterferien Wundertüten bereit. Wie die Stadtverwaltung informiert hat, können die Lese-Wundertüten in der Zentralbibliothek im Tietz sowie in den Stadtteilbibliotheken im „Vita-Center“, im Yorckgebiet, in Einsiedel und in Wittgensdorf ausgeliehen werden. Sie enthalten zwei Bücher – und kleine Überraschungen. Welche Bücher sie ausleihen, wissen die Kinder vorher nicht. Nur ein Themenaufkleber und die Einordnung der Lesestufe helfen bei der Auswahl. Die Ferienaktion soll die kindliche Neugier auf eine Wundertüte mit spannenden Geschichten verbinden, um die Lesemotivation zu steigern. (gp)