Großer Chemnitzer: Ehrung von VW-Manager Carl Hahn reißt alte und womöglich auch neue Wunden auf

Am Roten Turm ist eine Gedenkplatte für den verstorbenen Chemnitzer Ehrenbürger verlegt worden. Eine Platte für dessen Vater, den Mitbegründer der Auto Union, hatte vor einigen Jahren wieder entfernt werden müssen.

Im Beisein von Mitgliedern der Familie ist am Sonntag am Roten Turm in Chemnitz eine Gedenkplatte zu Ehren des früheren Volkswagen-Chefs Carl Horst Hahn verlegt worden. Der Chemnitzer Ehrenbürger war Anfang des Jahres im Alter von 96 Jahren in Wolfsburg gestorben. Als VW-Vorstandschef hatte der gebürtige Chemnitzer in den 1980er- und...