Großes Interesse an Debatte mit Baerbock und Klitschko in Chemnitz

"Freie Presse" verlost Sitzplätze für Forum am 14. Juli in der Eventhalle "Kraftverkehr".

Chemnitz. Annalena Baerbock kommt nach Chemnitz. Auf Einladung der "Freien Presse" debattiert die deutsche Außenministerin in der kommenden Woche mit Leserinnen und Lesern über den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. "Der Krieg und wir"- so heißt die Veranstaltung am Freitag, 14. Juli ab 18 Uhr in der Eventhalle "Kraftverkehr". Die Bundesaußenministerin bringt den ehemaligen Boxprofi Wladimir Klitschko mit. Der Bruder und Berater des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko reist direkt aus der Ukraine an.

Das Interesse an der Veranstaltung ist groß. Mehr als 700 Menschen bewarben sich um einen der 280 Sitzplätze. Die "Freie Presse" hat die Plätze deshalb im Losverfahren vergeben, die Teilnahmebestätigungen werden in den nächsten Tagen per Post verschickt. Alle diejenigen, die bei der Verlosung kein Glück hatten, haben die Möglichkeit, die Debatte per Livestream auf freiepresse.de zu verfolgen. Die "Freie Presse" wird zudem ausführlich von der Veranstaltung berichten. (oha)