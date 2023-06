Handwerkskammer öffnet Ferienwerkstätten für Schüler

Chemnitz.

In den Sommerferien öffnet die Handwerkskammer Chemnitz ihre Werkstätten. Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7, 8 und 9 können sich darin in neun Berufsfelder ausprobieren. "Das Angebot stieß in den vergangenen Sommerferien auf großes Interesse - einzelne Termine waren komplett ausgebucht", teilt die Handwerkskammer mit. Deshalb soll auch in diesem Jahr wird wieder geschraubt, gehobelt und gebohrt, frisiert, gezuckert und genäht werden. Angeboten werden die Bereiche Bau/Mosaiktechnik, Holz, Metall, Kfz, Elektro, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Friseur/Kosmetik, Konditorei oder textiles Gestalten. In jedem Berufsfeld entsteht gemeinsam mit einem Ausbilder ein kleines Werkstücke. Die Teilnahme ist kostenfrei. Beginn ist immer 9 Uhr und Ende 14 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter www.deine-zukunft-handwerk.de/schueler. (cma)