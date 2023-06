Joachim Gauck zum Volksaufstand am 17. Juni 1953: Die richtigen Lehren aus der Geschichte ziehen

Der Altbundespräsident nahm am Samstag an einer Gedenkveranstaltung in Chemnitz teil - und zog Parallelen ins Jetzt und Heute. Er sparte nicht mit Kritik an den Montagsdemonstrationen und forderte Solidarität für die, die für Freiheit und Demokratie kämpfen - in der Ukraine und anderswo.

