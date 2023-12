„Leser helfen“: Die stillen Anfälle der achtjährigen Mia aus Chemnitz

Zum ersten Mal wird Familie Schultz das Weihnachtsfest zu sechst verbringen. Mittendrin ist Mia, die älteste Tochter. Wegen einer starken Hirnblutung kurz nach der Geburt leidet sie an Epilepsie.

Chemnitz. Mia ist ein zartes Mädchen. Sie hat braune Haare, die zu einem Bob geschnitten sind. Auf Außenstehende wirkt sie zurückhaltend, ruhig, ein wenig in sich gekehrt. Mia kam zu früh auf die Welt, sieben Wochen vor dem eigentlichen Termin. Gerade einmal 2310 Gramm brachte sie zu diesem Zeitpunkt auf die Waage. Sie ist das älteste der vier Kinder von Denise und Christian Schultz. Aber die Freude über Schwangerschaft und Geburt wich schnell Sorgen. Denn Mia kam nicht nur zu früh auf die Welt. Kurz danach hatte sie auch Hirnblutungen, die so stark waren, dass Narben auf dem Gehirn zurückblieben. Aus diesem Grund entwickelte sich bei ihr Epilepsie.

Aber was heißt das für das junge Mädchen eigentlich? Mia ist acht Jahre alt. Ein Alter, in dem Mädchen herumtoben, mutig sind, Grenzen austesten, sich eigentlich nicht zurückhalten. Bei ihr ist das anders. Jederzeit könnte sie einen Anfall haben. Das passiert zwar sehr selten, aber die Gefahr sei immer da, erzählt ihre Mutter Denise Schultz.

Wenn Mia Schwimmen lernt, ist ihr Vater immer dabei

Beispiel Schwimmunterricht in der Schule: Jeden Donnerstag geht es für Mia und ihre Klassenkameraden und -kameradinnen der Kooperationsschule in die Gablenzer Schwimmhalle. Die Kinder lernen Schwimmen. Mia konnte nicht von Anfang an dabei sein, auch wenn ihr das Erlernen neuer Dinge schwer fällt. Der Grund: Ohne zusätzliche Begleitperson, die im Zweifel ins Wasser springt und Mia rettet, darf die Kleine nicht ins Schwimmbecken, sagt Denise Schultz. Diesen Part übernimmt ihr Vater. Da er aber erst einmal eine Art Weiterbildung für diese Aufgabe absolvieren musste, habe sich der Start verzögert. Mit ins Wasser muss Christian Schultz in der Regel nicht. „Ich stehe am Beckenrand, habe meine Tochter immer im Blick.“

Das sind aber nicht die einzigen Einschränkungen. Auch im Sportunterricht ist für Mia nicht alles möglich. Beim Turnen seien manche Geräte nicht für die Zweitklässlerin möglich. Zu gefährlich. Die Epilepsieanfälle fallen einem Laien womöglich gar nicht auf. Denise Schultz erklärt, dass Mia stille Anfälle habe. Die Achtjährige verkrampft nicht, zittert nicht, wirkt einfach abwesend. Bekommt man die Anfälle nicht mit, können die Folgen problematisch sein. Um auf Nummer sicher zu gehen, müssen der Rettungswagen gerufen, Mia von Kopf bis Fuß durchgecheckt und gegebenenfalls bei den Medikamenten neu eingestellt werden.

Das Thema Frühgeburten spielt nicht erst mit Mia und Oskar eine Rolle

Alle drei Monate muss Mia zur Kontrolle ins SPZ, dem Sozialpädiatrischen Zentrum. Dann wird eine sogenanntes EEG gemacht – eine Elektroenzephalografie. Elektroden auf der Kopfhaut messen die Hirnströme. Mit den richtigen Medikamenten, in der richtigen Dosis, kommt es sehr selten zu epileptischen Anfällen. Aber weil sie so unauffällig sind, haben ihre Eltern sie eigentlich immer unter Beobachtung – auch nachts.

Dann kuscheln auch die dreijährige Annie, der Wirbelwind der Familie, und Baby Charlotte mit im Familienbett. Oskar (7) schläft in seinem Zimmer. Da er neben dem Down-Syndrom auch Autist ist, braucht er seinen Raum und Platz.

Das Thema Frühgeburten begleitet Denise Schultz seit ihrer eigenen Kindheit. Sie selbst war ein extremes Frühchen, kam in der 24. Schwangerschaftswoche zur Welt, erzählt die heute 30-Jährige. Sie wurde damals mit dem Hubschrauber nach Leipzig ins Krankenhaus geflogen.