Mein Blind Date mit Chemnitz

Von der Spree an die Chemnitz: Liebe auf den ersten Blick war es für Sarah Ziedler nicht. Sechs Wochen hat die 25-Jährige bei „Freie Presse“ Praktikum gemacht. Ob der Funke doch noch übersprang?

An meinem zweiten Tag bei „Freie Presse“ knackte Chemnitz wieder die 250.000-Einwohner-Marke. Trotzdem ist Sachsens drittgrößte Großstadt die kleinste Stadt, in der ich je gewohnt habe. Vor meiner Ankunft wusste ich, so muss ich gestehen, nicht mehr über Chemnitz, als dass es 2025 zur Kulturhauptstadt wird, und das, was das Internet sonst...