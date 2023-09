Nach Großbrand in Chemnitz: Gienanth-Gruppe gibt Gießerei auf

Bislang wurde nach Lösungen gesucht, die abgebrannte Gussfabrik bis Ende des Jahres 2026 wieder aufzubauen. Doch die Unsicherheiten sind wegen der langen Überbrückungszeit zu groß. Was passiert jetzt mit den Beschäftigten?

Drei Monate nach dem Großbrand in der Schönherrfabrik ist die Entscheidung gefallen: Die zur Gienanth-Gruppe mit Sitz im pfälzischen Eisenberg gehörende Gießerei an der Schönherrstraße wird nach dem Großbrand am 2. Juni stillgelegt. Darüber hat die Geschäftsführung die Beschäftigten in einer Belegschaftsversammlung in Chemnitz am...