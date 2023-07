Nach tödlichem Unfall auf A 72 bei Chemnitz: Polizei sucht Angehörige

Am frühen Morgen des Sonntages, gegen 6 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A 72 in Fahrtrichtung Hof 300 Meter vor der Abfahrt Chemnitz Rottluff ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 47-Jähriger kam mit seinem BMW X3 in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hoch und krachte in die Schallschutzwand. Die Ursache ist bisher nicht...