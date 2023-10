Neueröffnung in Bernsdorf: Alte Edeka-Filiale wird zum Restaurant

Der Leerstand an der Bernsdorfer Straße 35 hat eine neue Bestimmung gefunden. Bald soll dort ein vietnamesisches Restaurant eröffnen. Eine weitere Fläche der alten Markthalle steht noch frei. Ideen dafür gibt es aber.

In den vergangenen zwölf Monaten hat sich die Baracke an der Bernsdorfer Straße zu einem echten Hingucker verwandelt. Die einstige Edeka-Filiale an der Bernsdorfer Straße 35, die jahrelang ein vertrauter, aber auch trauriger Anblick war, wird voraussichtlich ab November als vietnamesisches Restaurant wiedereröffnet. Die Umwandlung macht nicht...