Polizei fasst Automatenknacker in Chemnitz

Nach einem Zeugenhinweis können Beamte zwei Männer auf frischer Tat ertappen. Sie hatten zuvor einen Zigarettenautomaten geplündert.

Polizisten haben zwei Männer nach deren Einbruch in einen Zigarettenautomaten gestellt. Zuvor hatte ein Autofahrer die Tatverdächtigen an einem Zigarettenautomaten an der Straße der Nationen bemerkt. Als er erkannte, dass einer der beiden Männer augenscheinlich mit einem Gegenstand an einem Automaten hebelte, rief er die Polizei. Beim...