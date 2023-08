Programm 2025: Kulturhauptstadt GmbH lässt Hoteliers und Gastronomen weiter im Unklaren

Noch vor wenigen Wochen hieß es, im Spätsommer würde ein Zeitplan mit den wichtigsten Großereignisses für das Kulturhauptstadtjahr bekannt gegeben. Davon nehmen die Organisatoren jetzt Abstand.

Matthias Nowak, Pressesprecher der Stadtverwaltung, bat beim „Freie Presse“-Podium am vorigen Donnerstag um Geduld. Das Programm des Kulturhauptstadtjahres werde im Herbst 2024 vorgestellt. Einige Termine nannte er dann doch, so die Eröffnungsfeier am 18. Januar 2025 und den Europatag am 9. Mai.