Rechtsextremist Sellner in Chemnitz: Gegendemo und Straßensperrung am Freitag

Im Stadtteil Schönau muss am Abend mit Behinderungen gerechnet werden. Die Zwickauer Straße soll voll gesperrt werden.

Rund sechs Wochen nach den Enthüllungen rund um ein Geheimtreffen von Rechtsextremen und Vertretern der AfD zu Plänen einer massenhaften Ausweisung von Menschen aus Deutschland will einer der maßgeblichen Protagonisten des Treffens am Freitagabend in Chemnitz vor Gleichgesinnten auftreten. Martin Sellner, langjähriger Kopf und Vordenker der...