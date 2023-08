Rettung der Fledermäuse: Zwei Männer und ihre Erlebnisse mit den nachtaktiven Tieren

Die kleinen Säugetiere sind auch in Sachsen bedroht, weil sie nicht mehr genügend Insekten finden. In Burgstädt versuchen Naturschützer den Tieren Unterschlupf zu bieten.

Mit 76 Jahren einer der ältesten Mitglieder hat Frank Nötzold den waghalsigsten Job in der Nabu-Regionalgruppe Burgstädt. Der Rentner ist für die Fledermäuse im Gelände der Naturschutzstation in Herrenhaide zuständig. In den Nachtstunden flattern dort Wasserfledermäuse, Große Mausohren, Abendsegler und Fransenfledermäuse auf Beutezug...