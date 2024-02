Streik im Chemnitzer Busverkehr am Mittwoch und Donnerstag

Der Warnstreik im Öffentlichen Nahverkehr hat in Chemnitz am Freitag vieles lahmgelegt. Bei Kunden schwindet die Geduld. Immerhin ist es nicht der erste Streik in diesem Jahr. Die Busfahrer und -fahrerinnen sehen aber kaum andere Möglichkeiten, um bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen.