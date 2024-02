Tankstellen-Überfall in Limbach-Oberfrohna: Video zeigt den Täter

Nach dem brutalen Angriff auf eine Mitarbeiterin der Elan-Tankstelle Mitte Januar hat die Polizei nun mehrere Aufnahmen der Überwachungskameras veröffentlicht.

Limbach-Oberfrohna. Gut zwei Wochen nach dem Raubüberfall an der Elan-Tankstelle an der Hohensteiner Straße in Limbach-Oberfrohna hat die Polizei nun mehrere Video-Aufnahmen zum Geschehen online gestellt. Sie hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, um dem Täter auf die Spur zu kommen.

Der Raub ereignete sich am 23. Januar, einem Dienstag, in den frühen Morgenstunden. Der unbekannte Mann hatte gegen 4.30 Uhr die Mitarbeiterin der Tankstelle angegriffen, als sie gerade das Gebäude betreten wollte. Er schlug die 61-Jährige mit einem hölzernen Gegenstand nieder und trat auf sie ein, als sie bereits bewusstlos am Boden lag. Anschließend drang er mit einem Schlüssel, den er der Frau abgenommen hatte, in das Gebäude der Tankstelle ein. Kurze Zeit später verließ er das Gelände ohne Beute wieder und flüchtete. Die Frau erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen und musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden.

Auffällig gekleidet

Der unbekannte Täter ist den Angaben zufolge etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er trug während des Vorfalls eine dunkle Arbeitshose mit Reflektorstreifen, eine dunkle Jacke mit Kapuze, sogenannte Clogs und hatte eine Brille auf. (micm)

Hinweise, um wen es sich bei dem Mann handelt, nimmt die Kriminalpolizei in Zwickau unter Telefon 0375 4284480 entgegen. Das vollständige Video gibt es hier zu sehen.