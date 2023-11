Termin für Chemnitzer Kosmos-Festival 2024 steht

Nach der Absage für dieses Jahr blieb unklar, ob es das Kosmos-Festival nächstes Jahr überhaupt geben wird. Jetzt startet der neue Anlauf. Eine Zielmarke ist auch bestimmt.

Chemnitz. Mehr als 50.000 vor allem junge Leute strömten beim letzten Kosmos-Festival 2022 zwischen Schillerplatz und Brühl von Bühne zu Bühne, wo Musiker und Bands wie Alli Neumann, Dota und Mighty Oaks für Stimmung sorgten. Nach langem Hin und Her und dem angekündigten Rücktritt des CWE-Geschäftsführers Sören Uhle wurde das Festival in diesem Jahr zu einer Kosmos-Konferenz geschrumpft. Wie es mit dem erfolgreichen Format weitergeht, blieb bislang unklar

Am Freitag verkündete Oberbürgermeister Sven Schulze gemeinsam mit CWE-Interimschefin Simone Kalew und Frank Schönfeld von der Kulturhauptstadt GmbH nun die Neuauflage im nächsten Jahr: Am 8. Juni 2024, einen Tag vor der Kommunal- und Europawahl, soll es wieder ein Kosmos-Festival in Chemnitz geben. „Unser Ziel ist es, dass wir das Festival vom Umfang und der Beteiligung so hinbekommen wie 2022. Das ist unser Maßstab“, sagt Schulze. Das Festival sei ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zur Kulturhauptstadt 2025.