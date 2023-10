Unerwartete sieben Millionen Euro für die Jugendkultur in Chemnitz und Umgebung

Das stand bisher nicht auf der Rechnung der Kulturhauptstadt Chemnitz. Die Kulturstiftung des Bundes legt ein eigenes Förderprogramm allein für die Jugendarbeit auf.

Dass die EU auch jährlich eine Europäische Jugendhauptstadt kürt, ist weniger bekannt als der Titel Kulturhauptstadt. Im kommenden Jahr ist das Gent in Belgien, 2025 Lwiv in der Ukraine. Chemnitz hätte wohl wenig Chancen, das in absehbarer Zeit zu werden.