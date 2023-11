Vergewaltigung an Bushaltestelle in Chemnitz: Polizei sucht Zeugen

Die Tat soll am Sonntagnachmittag an der Haltestelle Technopark passiert sein. Opfer ist eine 38-jährige Frau.

Chemnitz.

Am Sonntagnachmittag soll an der Bushaltestelle "Technopark" im Stadtteil Bernsdorf eine Frau vergewaltigt worden sein. Zeugen hatten demnach beobachtet, wie sich der mutmaßliche Täter dort neben das Opfer gesetzt und es gegen seinen Willen geküsst und unsittlich berührt habe. Anschließend soll der Mann sexuelle Handlungen an der Frau vorgenommen haben, die den Tatbestand der Vergewaltigung erfüllen, teilen die Beamten mit. Aufgrund der Zeugenhinweise nahmen sie einen 68-jährigen Afghanen vorläufig fest, der am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder freigelassen wurde. Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen, die die Tat gegen 15.45 Uhr am Sonntag beobachtet haben. Kontakt: 0371 387 3448. (suki )