Weihnachten für sozial bedürftige Menschen in Limbach-Oberfrohna: Worüber sich die Gäste am meisten freuen

Seit 2006 gibt es die Weihnachtsfeier in der Stadt. 90 Menschen nahmen in diesem Jahr teil. Die Geschenke spendeten Einwohner aus Limbach-Oberfrohna. Doch das Wertvollste liegt nicht auf dem Gabentisch.

Das Strahlen in den Augen der Kinder ist für Eva Bentig aus Limbach-Oberfrohna der schönste Moment. Gemeinsam mit 90 weiteren Einwohnern der Stadt nahm die 68-Jährige am Dienstag an der jährlich stattfindenden Weihnachtsfeier für sozial bedürftige Menschen in der Kirchgemeinde in Limbach teil. Für Eva Bentig bedeutet die Weihnachtsfeier...