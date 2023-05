Wie ein Erzgebirger die Gastro-Landschaft in Chemnitz aufmischt

Der Name soll erst einmal bleiben. Der Betreiber des "Suppenmaxe" hat aber gewechselt. Seit Anfang Mai gehört das Lokal direkt im Industriemuseum Alexander Krauß. Der 27-Jährige lebt im Erzgebirge, genau gesagt in Jahnsdorf, und scheint sich in der Gastro-Landschaft von Chemnitz ziemlich wohlzufühlen. Es ist ein gutes halbes Jahr her, da übernahm...