Wie wichtig Ausländer für den Chemnitzer Arbeitsmarkt sind

Dem Chemnitzer Arbeitsmarkt gehen in den nächsten zehn Jahren altersbedingt knapp 5000 Menschen verloren. Während kaum Deutsche dieses Defizit ausgleichen, steigt die Zahl ausländischer Arbeitnehmer.

Am Ende eines langen Weges steht für viele Ausländer die Einbürgerung, also die deutsche Staatsbürgerschaft. Für dieses Jahr geht die Stadtverwaltung in einer Prognose von etwa 650 Ausländern aus, die in Chemnitz zu Deutschen werden. 2022 waren es 490 und 2021 noch 331.