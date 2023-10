Zeugen Jehovas in der DDR: Für den Glauben in den Knast

Rolf Kiesel (76) in der Rotunde des früheren Gefängnisses auf dem Kaßberg in Chemnitz, in dem er Ende der 1960er-Jahre wegen Verweigerung des Wehrdienstes bei der Volksarmee der DDR 21 Monate inhaftiert war. Ein Teil der Anlage dient künftig als Lern- und Gedenkort. Am Wochenende öffnet er erstmals für Besucher. Bild: Andreas Seidel