Annabergs Weihnachtsmarkt wartet an diesem Wochenende mit seinem „Wichteladvent“ auf

Besonders an Kinder und Familien richtet sich das Programm des sogenannten „Wichteladvents auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt.

Das dritte Adventswochenende in Annaberg-Buchholz steht unter dem Motto „Wichteladvent“. Dabei erwartet der Weihnachtsmann die Kinder in seiner Weihnachtsstube auf der Bühne. Bei Streifzügen über den Weihnachtsmarkt verteilt er zudem Süßigkeiten an Kinder. Am Sonntag,17. Dezember, hat er sich eine besondere Überraschung ausgedacht: Frau...