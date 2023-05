Einbruch in Annaberger Firma: Diebe stehlen fünf Mini-Bagger

Annaberg-Buchholz.

Einbrecher haben in der Nacht von Sonntag zu Montag in Annaberg-Buchholz fette Beute gemacht. Von einem Firmengelände an der Alten Poststraße im Ortsteil Kleinrückerswalde wurden fünf Mini-Bagger der Marke JCB gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Einbruch zwischen 18 und 6.30 Uhr ereignet. Es sei davon auszugehen, dass die gelben Baumaschinen auf ein größeres Transportfahrzeug verladen wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen im Umfeld des Tatorts ein Sattelzug oder ein Tieflader aufgefallen ist. Hinweise nimmt das Polizeirevier Annaberg telefonisch unter 03733 880 entgegen. (rickh)