Fahrradfahrer kommt nach Sturz in Bärenstein ins Krankenhaus

Ein Rennradfahrer zog sich am frühen Samstagabend in Bärenstein bei einem Sturz schwere Verletzungen zu. Der 39-Jährige war auf der Bergstraße unterwegs. Laut Polizeiangaben kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Leicht verletzt hat sich der Fahrer einer...