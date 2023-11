Neues Zeitalter für E-Auto-Fahrer in Oberwiesenthal: Sachsens höchstgelegene Stadt hat nun zwei Schnellladesäulen

Bis zur vier Elektro-Autos gleichzeitig können ab sofort am Zentralparkplatz aufgeladen werden. In maximal einer Stunde, so der Betreiber, sind die Akkus voll.

