Weihnachtsmann kommt im Erzgebirge mit der Simson

Am Samstag kann man in Thum Weihnachtsmänner auf historischen Zweirädern antreffen. André Bernt ruft zum dritten Rupprich-Hopp auf und hofft auf viele Teilnehmer und Schaulustige am Straßenrand.

Wer am Samstagnachmittag durch Thum, Jahnsbach oder Herold läuft, dem könnten viele Weihnachtsmänner auf Motorrädern oder Mopeds entgegen kommen. Denn dann soll der dritte Rupprich-Hopp stattfinden. Wer am Samstagnachmittag durch Thum, Jahnsbach oder Herold läuft, dem könnten viele Weihnachtsmänner auf Motorrädern oder Mopeds entgegen kommen. Denn dann soll der dritte Rupprich-Hopp stattfinden.