Wintersport im Erzgebirge: Skihang in Eibenstock weiter geöffnet - Carlsfeld muss nach vielem Regen pausieren

Die Wintersportbedingungen haben sich in den letzten Stunden im Erzgebirge verschlechtert. In der Skiarena Eibenstock kann man allerdings die Feiertage nutzen, um aktiv zu sein.

Was geht noch in Sachen Wintersport im Erzgebirge? Die Skiarena in Eibenstock lädt zum Gletscherski ein, denn der Skihang ist gut belegt und komplett geöffnet. In Betrieb sind die Adlerfelsenbahn und die Zauberteppiche im Kinderland. Zudem können Zipfelbobs zum Rodeln ausgeliehen werden. Ski- und Snowboardverleih sind geöffnet. Die 1000 Meter...