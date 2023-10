Chrysler, Cadillac und Dodge: Auer Autohaus veranstaltet erstmals US-Car-Treffen

Daniel Findeklee ist Inhaber des Ford-Autohauses in Aue. Er hatte am Samstag zum US-Car-Treffen eingeladen. Und war überrascht von der Resonanz.

Zwischen 40 und 50 Autos und an die 600 Besucher - Daniel Findeklee ist zufrieden mit der Resonanz auf das US-Car-Treffen, das am Samstag erstmals an seinem Autohaus in Aue stattfand. „Ich laufe hier seit 10 Uhr mit einem Grinsen im Gesicht rum“, sagte der 45-Jährige am Nachmittag. Den ganzen Tag über seien Fahrer mit ihren Autos nach Aue...