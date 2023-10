Der Luchs kommt zurück ins Erzgebirge: Zwischen Freude und Skepsis

Im kommenden Frühjahr sollen Luchse in den heimischen Wäldern ausgewildert werden. Sind sie hier willkommen? Ja, sagen ein Revierförster und ein Bürgermeister. Aber Skepsis bleibt, nämlich bei denen, die Nutztiere halten.

Im Forstbezirk Eibenstock sollen im kommenden Frühjahr Luchse ausgewildert werden. Mit mindestens zwei Tieren soll es losgehen, bis 2025 könnten dann zehn weitere Luchse folgen, kündigt das Landesumweltamt an. So ganz neu ist die Anwesenheit der Großkatzen dort für die Förster allerdings gar nicht. Denn, so berichtet der Eibenstocker...