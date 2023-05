Ein XXL-Bandonion für den Dorfplatz in Carlsfeld

Den Dorfplatz in Carlsfeld schmückt jetzt ein Bandonion im XXL-Format. In dem kleinen Ort steht die Wiege des Handzuginstruments. Was das Denkmal so besonders macht und wieso ein Carlsfelder im wahrsten Sinn des Wortes seine Hand im Spiel hat.

Wer in den vergangenen Tagen Carlsfeld besucht hat und auf dem neu entstandenen Dorfplatz war, wird sich vielleicht gewundert haben, was dort für ein seltsames Klettergerüst steht. Bei näherer Betrachtung stellt sich das vermeintliche Spielgerät jedoch als Instrument im XXL-Format mit einer Hand daran heraus. Was hat es damit auf sich? "In...