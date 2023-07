"Freie Presse"-Entdeckertour: Das Haus des Montanunternehmers in Carlsfeld

In den Adelsstand erhoben, und damit den Namen von Carolsfeld tragend, wurde Veit Hans Schnorr 1687. Davor hatte er ein wahres Firmenimperium aufgebaut. Zu diesem gehörten in Aue der Auerhammer, die Weißerden-Zeche St. Andreas, die Kaolin für die Meißner Porzellanherstellung lieferte, das Blaufarbenwerk Niederpfannenstiel, das unter anderem Kobalt für die Delfter Fliesen lieferte, die Schwefelhütte in Neidhardtsthal, Weitersglashütte, ein Waffenhammer in Unterstützengrün, das Messingwerk in Ellefeld (Vogtland), die Glashütte Jugel in Johanngeorgenstadt, das Brau- und Malzhaus in Schneeberg sowie der Barockgarten auf Vorwerk Brünlasberg Oberschlema.

Im Hammerherrenhaus Carlsfeld gibt es noch mehr Bemerkenswertes zu entdecken: die einzigartige Stuckdecke aus dem 18. Jahrhundert. Sie hat wohl der spätere Besitzer, Johann Benjamin Hennig, in Auftrag gegeben. Titze schreibt dem Haus "eine außergewöhnliche, ja einzigartige künstlerische Ausstattung" zu, "die die gesamte barocke Stilepoche umfasst und beispielhaft repräsentiert". Seine Rettung sei eine Aufgabe von hohem öffentlichen Interesse für die Region und die Denkmallandschaft von ganz Sachsen.

Hier wurden unter anderem die Glasflaschen für das Dresdner Mundwasser "Odol" hergestellt

Immer wieder zieht es auch heute Nachfahren des Veit Hans Schnorr nach Carlsfeld. Auf deren Besuchsprogramm steht nicht nur das Hammerherrenhaus. Denn ebenso bedeutsam für den Ort und die sächsische Baugeschichte ist die Trinitatiskirche. Dieses 1688 durch den Dresdner Oberlandesbaumeister Wolf Caspar von Klengel errichtete Gotteshaus, gestiftet von Veit Hans Schnorr von Carolsfeld, gilt als erste Zentralkirche in Sachsen und als Vorbild der Dresdner Frauenkirche. Denn George Bähr, der als junger Zimmerergeselle am Bau der Carlsfelder Kirche beteiligt war, ist der Erbauer des berühmten Bauwerks in Elbflorenz.