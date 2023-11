Erneuter Polizeieinsatz bei „König“ Peter Fitzek im Erzgebirge: Das steckt dahinter

Die Reichsbürgergruppierung „Königreich Deutschland“ hatte im vergangenen Jahr das Wolfsgrüner Schlösschen in Eibenstock erworben. Nachdem es bereits im September einen großen Polizeieinsatz gab, sind nun erneut zahlreiche Beamte angerückt.

Einen großen Polizeieinsatz hat es am Mittwoch im Eibenstocker Ortsteil Wolfsgrün gegeben. An der Bundesstraße 283 nahe dem Wolfsgrüner Schlösschen, das vergangenes Jahr vom „Königreich Deutschland“ um den Reichsbürger Peter Fitzek erworben wurde, rückten am Morgen zahlreiche Einsatzfahrzeuge sowie ein Rettungswagen an. Was hat es...