Studenten eröffnen Pop-up-Store am Markt in Schneeberg

Angehende Holzgestalter der Fakultät für Angewandte Kunst in Schneeberg bieten ihre Produkte ab sofort in einem Laden an, für den sie ein eigenes Verkaufskonzept entwickelt haben. Hier gibt es das, was es anderswo garantiert nicht gibt.

