Vierte Razzia bei „König“ Fitzek im Erzgebirge: Reichs-Schubkarre kommt hinter Gitter

Am Dienstag ist die Polizei zum wiederholten Male bei der Reichsbürger-Gruppierung „Königreich Deutschland“ am Wolfsgrüner Schlösschen in Eibenstock angerückt. Dabei wurde der Imbiss abgesperrt.

Zum vierten Mal in vier Wochen ist die Polizei am Wolfsgrüner Schlösschen in Eibenstock angerückt. Im Visier der Ermittler am Dienstag: die sogenannte Schubkarrenkanone. Mit großen Bauzäunen wurden sie und mehrere dazu gehörende Hütten abgesperrt. Damit dürfte der Verkauf in dem Imbiss bis auf Weiteres gestoppt sein.