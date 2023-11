Zwei Tote in Lößnitz entdeckt – Feuerwehr muss Haustür öffnen

Im Wohnhaus war das Licht an, aber keiner öffnete. Angehörige riefen die Feuerwehr für eine Türnotöffnung, doch es wurde ein Fall für die Polizei daraus.

In Lößnitz sind am Sonntagabend ein Mann und Frau leblos in ihrer Wohnung gefunden worden. Gegen 17.45 Uhr hatten Angehörige an der Haustür im Wohngebiet „An der alten AWG“ geklingelt. Im Gebäude brannte Licht, aber niemand öffnete. Durch ein Fenster konnten die Leute mindestens eine Person am Boden liegen sehen. Deshalb alarmierten sie...