Europaweit gesuchter 41-Jähriger in Reitzenhain festgenommen

Reitzenhain.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz haben am Dienstagmorgen am Grenzübergang in Reitzenhain einen europaweit gesuchten 41-Jährigen festgenommen, als er aus Tschechien einreiste. Der rumänische Staatsbürger war wegen des schweren Falls des Diebstahls durch Einbruch – Stehlwert rund 112.000 Euro, unter anderem Bargeld, Münzen, Schmuck – von den österreichischen Behörden zur Festnahme ausgeschrieben, da er zum Verhandlungstermin nicht erschienen ist. Er soll am Mittwoch auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Dresden dem Ermittlungsrichter in Chemnitz vorgeführt werden, der über die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt und die anschließende Auslieferung nach Österreich entscheidet. (bz)