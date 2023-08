Illegale Migration: Bundesstraße 174 entwickelt sich im Erzgebirge zum Schleuser-Hotspot

Die Meldungen häufen sich. „Marienberg: 30 mutmaßlich unerlaubt eingereiste Personen angetroffen“, hieß es am 8. August in der „Freien Presse“. Und am gleichen Tag: „Erneut illegal eingereiste Personen in Hohndorf entdeckt“. Am 27. Juli: „Unerlaubt eingereist: 29 Personen aufgegriffen“. Und am 24. Juli: „Eingeschleuste...