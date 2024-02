Kontrollen am Grenzübergang Reitzenhain: Drei Männer können Geldstrafen begleichen

Ein bulgarischer Staatsangehöriger bekam beim Bezahlen seiner Außenstände Hilfe von einem Bekannten.

Reitzenhain.

Nachdem sie ihre offenen Geldstrafen gezahlt hatten, konnten in den vergangenen Tagen insgesamt drei Männer ihre Reise nach der Kontrolle am Grenzübergang Reitzenhain fortsetzen. Einer bekam dabei Hilfe von einem Bekannten. Bei der Kontrolle eines 25-jährigen rumänischen Staatsangehörigen stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Lüneburg fest. Er war wegen Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Zahlung von 680 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt worden. Nach Zahlung der offenen Geldstrafe vor Ort konnte er seine Reise fortsetzen. Seine offene Geldstrafe in Höhe von 1081 Euro beglich auch ein 56-jähriger ungarischer Staatsangehöriger vor Ort. Er war vom Amtsgericht Westerstede wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden.