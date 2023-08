Schuhsohlen fotografieren und Handy auslesen: Was die Bundespolizei entlang der B 174 im Erzgebirge erlebt

Flüchtlinge, Schleuser und Diebe. Für die Beamten ist im deutsch-tschechischen Grenzgebiet kein Tag wie der andere. Dabei gibt es auch einen Fall, den sie so noch nicht erlebt haben.

Es ist früh am Morgen. Die Hitze der vergangenen Tage spürt man auch zu dieser Tageszeit noch. Die Tagschicht bei der Bundespolizeiinspektion in Chemnitz beginnt ihren Dienst. Auf der Strecke zum Einsatzort schlängeln sich auf dem Weg über Zschopau und Marienberg die Laster entlang der Bundesstraße. Die Führerhäuser spiegeln sich in der...