Zehn syrische Staatsangehörige in Reitzenhain und im Bereich der Heinzebank in Fahrzeugen entdeckt

Insgesamt zehn syrische Staatsangehörige haben Bundespolizisten in der Nacht zu Sonntag in Reitzenhain und im Bereich der Heinzebank in zwei Fahrzeugen entdeckt. Gegen 2.30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte zunächst in Reitzenhain einen aus Tschechien kommenden BMW mit tschechischer Zulassung. Fahrer war ein 24- jähriger Usbeke, der sich mit...