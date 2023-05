Neue Sonderschau im Rot-Kreuz-Museum

Für Geschichtsinteressierte präsentiert die neue Sonderschau, die am Samstag, 10 Uhr, im Sächsischen Rot-Kreuz-Museum in Beierfeld eröffnet wird, eine Überraschung. Das kündigt Museumsleiter André Uebe an. Denn in der neuen Ausstellung zeige man erstmals den Beleg für eine Audienz, die Henry Dunant 1863 am Hofe bei König Johann gehabt haben soll....