Pflanzaktion am Galgenberg in Schwarzenberg: Da greift selbst der Landesbischof zu Hacke und Spaten

Schüler aus Schneeberg und der Chef der Landeskirche in Sachsen haben im Erzgebirge 500 Kiefern gepflanzt. An einer besonderen Stelle – und aus einem besonderen Grund.

Festes Schuhwerk ist für zwölf Zehntklässler der evangelischen Oberschule Schneeberg am Donnerstag die richtige Wahl gewesen. Am Galgenberg in Schwarzenberg übte sich das Dutzend in steiler Hanglage in der Forstwirtschaft: 500 Kiefern kamen unter tatkräftiger Mithilfe auch von Landesbischof Tobias Bilz in den Waldboden, wo zuletzt kein Baum...