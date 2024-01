Robotik-Tüftler der Jenaplanschule Markersbach heimsen Pokale ein

Auf den Regionalwettbewerb der First Lego League (FLL) freuen sie die Mädchen und Jungen der Jenaplanschule in jedem Jahr aufs Neue. Und immer wieder überraschen sie die Jury mit ihren Ideen und Konstruktionen.

Gleich der drei der sechs Pokale, die am Wochenende beim First Lego League (FLL) Regionalwettbewerb zu vergeben waren, haben die beiden Teams aus der Jenaplanschule Markersbach ins Erzgebirge geholt. Die erste Etappe des gestaffelten Wettstreits fand im Schüler-Lab der Westsächsischen Hochschule in Zwickau der statt.